СБУ задержала в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Телеграмм-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блоггера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков.

"Тролли" распространяли его публикации из-за репостов или под видом "собственных" публикаций в соцсетях.

По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей.

Компьютерное оборудование для проведения "информударов" и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных домах в столице и Белой Церкви.

Для массового "покрытия" интернет-пространства злоумышленники пытались привлечь новых участников пропагандистской "ячейки" Кремля.

Чтобы увеличивать численность "аудитории", использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространялись и комментировали сообщения с российской пропагандой.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников)", - сообщили правоохранители.

В СБУ добавили, что судом злоумышленникам избрана мера пресечения для предотвращения уклонения их от уголовной ответственности.

В настоящее время идет расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Ранее киберспециалисты СБУ заблокировали мощную ботоферму, работавшую в пользу спецслужб страны-агрессора. В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Винницкой области разоблачены пять ее организаторов, которые проводили информационные диверсии против нашего государства.