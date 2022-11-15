СБУ задержала в Луганской области агенток РФ, которые сдавали оккупантам данные об украинских патриотах (ФОТО)

Служба безопасности задержала еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах востока Украины. Злоумышленницы сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах во время оккупации части Луганщины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они "сдавали" врагу адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме этого, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, за такое сотрудничество злоумышленницы получили от оккупационной администрации "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться по захваченной территории региона.

Впрочем, после освобождения населенного пункта они остались в поселке и пытались войти в доверие украинских военных.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили пособниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала в Харькове российского агента, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.