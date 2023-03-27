Агента ФСБ, корректировавшего огонь по инфраструктуре Кривого Рога, приговорили к 15 годам

Прокуроры в суде доказали вину предателя из Кривого Рога, который передавал врагу разведданные о военных и инфраструктурных объектах Днепропетровщины, корректировал удары оккупантов по аэропорту, мостам и социальной инфраструктуре города в 2022 году.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По материалам украинской спецслужбы ему назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает СБУ.

В суде мужчина свою вину признал в полном объеме.

Житель Кривого Рога с мая по июль 2022 года передавал российским спецслужбам скриншоты Google-карты с метками локаций военной техники и подразделений ВСУ на территории города. Он объезжал город и фотографировал интересующие врага объекты инфраструктуры.

Сотрудники СБУ задержали предателя при выполнении контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины.

Во время обыска у злоумышленника изъят мобильный телефон с поличным с агрессором.

Ранее Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку.