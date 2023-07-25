Следила за авиацией ВСУ: в Черниговской области задержали еще одну агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну предательницу, которая помогала РФ собирать разведданные о Силах обороны в Черниговской области. Фигурантка работала на главное управление генерального штаба ВС РФ (более известное как ГРУ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию российской спецслужбы злоумышленница скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных рубежах Украины.

В первую очередь, злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Также она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

По имеющимся данным, захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали фигурантку при попытке передачи данных.

При обыске по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно суд признал жителя одного из поселков Синельниковского района Днепропетровской области виновным в сборе и передатчике врага данных о расположении украинских военнослужащих. Мужчине дали восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.