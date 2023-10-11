Снайперу, который под Донецком убил 21 военного ВСУ, грозит пожизненное заключение (ВИДЕО)

Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка.

Правоохранители установили, что за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил не менее 21 военнослужащего ВСУ.

Украинские защитники захватили его в плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

"По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к так называемой "народной милиции ДНР"", - отметили в СБУ.

Злоумышленник получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора.

После тренировок на полигонах его назначили в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

В рядах вражеского подразделения мужчина выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины.

"При убийстве украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях. После начала полномасштабного вторжения РФ предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

Как отмечают правоохранители, вместе с российскими захватчиками мужчина принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

Кроме того, в декабре 2022 года подразделение вражеского снайпера получило от гауляйтера Пушилина так называемый "орден республики" за участие в войне против Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что мужчина находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности установила личность еще одного гражданина Российской Федерации, имеющего отношение к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевской области.