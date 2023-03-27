Собирала данные про ВСУ под видом переселенки: во Львове задержала вражескую информаторку

Служба безопасности задержала жительницу Николаевской области, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещении Сил обороны во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленница оказалась родной сестрой еще одного предателя, задержанного недавно.

Она была дистанционно вовлечена в сотрудничество в октябре 2022 года. Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.

По данным следствия, информаторка часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Затем пыталась передать собранные данные в РФ через мессенджер.

Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленницу, задокументировали преступные действия и задержали ее на попытке передачи развединформации агрессору.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из которых были подтверждения совершения преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку.