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Собирала данные про ВСУ под видом переселенки: во Львове задержала вражескую информаторку
Служба безопасности задержала жительницу Николаевской области, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещении Сил обороны во Львове.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, злоумышленница оказалась родной сестрой еще одного предателя, задержанного недавно.
Она была дистанционно вовлечена в сотрудничество в октябре 2022 года. Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, информаторка часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Затем пыталась передать собранные данные в РФ через мессенджер.
Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленницу, задокументировали преступные действия и задержали ее на попытке передачи развединформации агрессору.
Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из которых были подтверждения совершения преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, ранее Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку.