Содействовал незаконной регистрации лекарств: экс-замглавы Минздрава сообщили о подозрении

Бывшему первому заместителю министра здравоохранения Александру Комариде сообщили о подозрении по делу о незаконной регистрации иностранных лекарственных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Бывший чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества. Установлено, что он принял неправомерное решение относительно государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц.

СБУ не называет имя и фамилию экс-чиновника, однако указывает, что правительство уволило этого замминистра на прошлой неделе.

Известно, что Кабмин 8 февраля уволил Александра Комариду с должности первого замминистра здравоохранения.