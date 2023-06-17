Соратнику Пригожина сообщили о подозрении: запустил канал РосТВ в Херсонской области

Служба безопасности собрала доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании "Таврия", которая работает во временно оккупированной части Херсонской области. Запуском вражеского "медиапроекта" занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с 2018 года Малькевич входит в ближайшее окружение главы российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Именно при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

После начала полномасштабного вторжения он запустил так называемую "ТРК Таврию" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Общественного телевидения.

В этом Малькевич получил полное содействие местного гауляйтера Сальдо и его подчиненного - "министра информационной политики Херсонской области", коллаборанта Брикова.

""Таврию" использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к РФ, ее руководителем стал Исмаил Абдулаев - пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. В "штат" вошли еще несколько его единомышленников", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что во время освобождения Херсона персонал "медиацентра", прихватив оборудование, убегал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести подчиненным о подозрении по ч. 6. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Сейчас фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелицы херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяны Каменской. Установлено, что коллаборантка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" руководителя области.