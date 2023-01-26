Сотрудник СБУ собирал данные для передачи российским спецслужбам

Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что после полномасштабного вторжения злоумышленник начал скрыто собирать учредительные данные своих коллег и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

"Сегодня Служба работает как единая команда и делает максимум ради победы Украины. И самоочищение наших рядов от предателей – важная часть этого процесса. Советую осознать всем: СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу - должен ответить по закону", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сотруднице СБУ сообщили о подозрении. Правоохранители разоблачили должностное лицо научно-исследовательского учреждения СБУ на антиукраинской деятельности.