Срезали медь с экспонатных танков: полиция задержала троих мужчин на краже в центре Киева (ФОТО)

Патрульные полиции Киева задержали троих мужчин, срезавших в центре столицы с экспонатов военной техники медь. По словам мужчин, они это делали для собственной наживы.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

На днях полицейские получили уведомления о краже на Михайловской площади. В сообщении речь шла о трех мужчинах, которые подозрительно вели себя рядом с экспонатами военной техники.

По прибытии на место стражи порядка увидели похожих по описанию мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, у которых был обнаружен пакет с медными кабелями. Мужчины признались, что срезали их с экспонатов для наживы.

В частности, мужчин не остановило совершить преступление даже то, что напротив выставки расположено Главное управление Национальной полиции Киева.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю и трем участникам преступной организации, занимавшейся мошенничеством, противоправным завладением деньгами и недвижимостью, подделкой документов, отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов в Киеве.