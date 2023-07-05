Судья из Черкасской области оправдывала российскую агрессию: ей грозит 8 лет лишения свободы (ВИДЕО)

Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на судью Звенигородского районного суда Черкасской области, которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывающую военные преступления рашистов. На момент документирования преступления фигурантка находилась в должности главы районного суда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в распоряжении стражей порядка есть записи разговоров, где женщина не скрывает свою пророссийскую позицию и постоянно повторяет нарративы Кремля о войне в Украине.

"Кроме того, она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. Например, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она "оценила" как " сопутствующие потери "во время войны", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

"По данным следствия, ранее женщина была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда. Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крыма, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета", - сообщили правоохранители.

Однако сотрудники Службы безопасности совместно с ДБР сорвали ее планы – задокументировали преступные действия и проводят расследование, чтобы привлечь злоумышленницу к ответственности.

Во время обысков у фигурантки обнаружена и изъята иностранная валюта, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну российскую агентку среди украинских чиновников. Фигуранткой является глава Полтавского районного суда, которую ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.