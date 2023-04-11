Судьям конституционного суда РФ, "узаконившим" оккупацию Украины грозит пожизненное заключение

Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении 10 судей конституционного суда России, причастных к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины. Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

В СБУ установили, что эти судьи 2 октября 2022 признали конституционными "договоры" между Россией и "властью" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и о принятии этих территорий в состав РФ.

В тот момент Конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая главу этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав КС РФ, поддержавший это решение.

Правоохранители сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленникам грозит наказание от 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, действующие на территории Украины оккупационные структуры России 20 сентября приняли решение о проведении 23-27 сентября "референдумов" о вхождении соответствующих регионов в состав РФ.