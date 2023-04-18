Супругам коллаборантов из Донбасса угрожает пожизненное заключение

В Государственном бюро расследованно завершили расследование супругов бывших полицейских Донбасса, которые перешли на сторону врага и заняли должности так называемых "помощников прокурора Володарского района генеральной прокуратуры ДНР".

Обвинительные акты направлены в суд. Супруги эксправохранителей обвиняются в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), а мужчина также и в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщили в ДБР.

В марте 2022 года во время временной оккупации Никольского района Донецкой области супруги поддержали приход режима агрессоров.

Мужчина для "укрепления" оккупационных властей в интервью одному из пропагандистских телеканалов публично презирал правоохранительную систему Украины. Он также активно продвигал нарративы РФ, что Украина как государство не должно существовать.

Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.