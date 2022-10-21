Табачную компанию уличили в уклонении от уплаты 18,5 млн грн налогов

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц предприятия, действующего в сфере изготовления табака и табачных изделий, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что в период 2020-2022 годов работники предприятия осуществляли продажу табачных изделий собственного производства за наличные средства без отражения таких операций в налоговой и финансовой отчетности.

В результате уклонения от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость предприятие нанесло государству ущерб на общую сумму более 18,5 млн. грн.

"Сотрудники БЭБ по результатам санкционированных обысков, проведенных в складских помещениях в Одесской области, обнаружили и изъяли картонные упаковки для сигарет известных торговых марок, бумагу для производства сигарет в рулонах, картонные коробки с веществом похожим на табак", – сообщили в ведомстве.

Общий вес изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 38 тонн (более 20 тонн табака).

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 10 млн грн.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве со Службой безопасности Украины в Одесской области", - отметили в БЭБ.

Напомним, ранее сотрудники БЭБ сообщили о подозрении директору предприятия, являющегося официальным производителем табачных изделий на территории Одесской области, в изготовлении, хранении и приобретении с целью использования при продаже товаров около 1 миллиона марок акцизного налога.