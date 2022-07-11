Так хотел выпить, что стрелял по полицейским. В Киевской области задержали преступника

В Броварах Киевской области 10 июля 53-летний мужчина открыл стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции. Как выяснилось, злодей пытался купить спиртное в запрещенное для этого время, впрочем, не получив желаемого, схватил ружье и разбил дверь лавки.

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Когда полицейские пытались остановить дебошира, тот начал стрелять, сообщают в МВД. Была срочно введена полицейская спецоперация.

Работники Броварского районного управления полиции вместе с бойцами КОРД задержан вооруженный злоумышленник по месту жительства. Во время обыска в доме нападающего изъяли ружье, патроны и гранату РГН с энтузиазмом к ней", – рассказывают в МВД.

Полиция начала досудебное расследование по поводу посягательства на жизнь работников правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, на днях патрульные полиции Киева задержали троих мужчин, которые в центре столицы срезали с экспонатов военной техники медь. По словам воров, они это делали для собственной наживы.