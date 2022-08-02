Требование взяток от подчиненных, чтобы те сохранили места. Директора медцентра схватили с поличным

Правоохранители разоблачили руководителя Киевского детского диагностического центра, якобы организовавшего схему, по которой подчиненные врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей зарплаты, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

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Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Кроме того, вышеупомянутая руководитель и один из врачей этого же медцентра, сговорившись с экс-советником заместителя главы КГГА и экс-замминистра соцполитики, организовали схему внесения в систему "Helsi.me" фейковых данных о вакцинации граждан от COVID-19 без ее проведения.

Стоимость такой "услуги" составляла $250 с человека. Схема действовала более полугода.

Обвинительный акт в отношении директора одного из столичных медучреждений по факту получения неправомерной выгоды и внесения в "Helsi.me" ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 уже направлен в суд (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

"В ходе документирования противоправной деятельности задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тыс. грн. В январе 2022 года после получения очередного транша неправомерной выгоды подозреваемую задержали", – говорят в прокуратуре.

Напомним, недавно правоохранители также разоблачили мужчину, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной администрации, на продаже гуманитарной помощи.