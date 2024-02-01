Участникам схемы незаконного производства горючего кума Медведчука в Закарпатье сообщили о подозрениях

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили пятерых участников масштабной схемы незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. По имеющимся данным, к организации сделки причастен кум Виктора Медведчука Иван Чубирко - депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении 5 участников преступной схемы по незаконному изготовлению и продаже горючего.

Как говорится в сообщении Управления СБУ в Закарпатской области, к организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

В СБУ отметили, что депутат облсовета является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ. Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ переписал НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

В СБУ напомнили, что правоохранители разоблачили схему в октябре прошлого года. Тогда во время обысков на подпольном НПЗ было обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.

В ходе следствия установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу топлива сомнительному качеству из производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в Мукачево. В организацию сделки привлек четырех работников предприятия.

Участники преступной группы, в которой были четко распределены роли, закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Кроме того, в рамках расследования правоохранители провели 18 санкционированных обысков на территории НПЗ и в помещениях фигурантов дела. Изъято топливо, оборудование для его производства, черновые записи, печати, более 3,3 млн грн наличными, транспортные средства и т.д.

Директору предприятия и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 204 УК Украины. Самого же Чубирко, напомним, СБУ задержала еще в октябре 2023 года.