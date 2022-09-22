Украинка перевезла более 3,6 млн евро через границу и не задекларировала их

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте – более 140 млн грн) и не задекларировала их.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывезенные денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами.

"Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского Союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц", - отмечают в БЭБ.

В ведомстве отмечают, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 УК Украины (легализация средств полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах", - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн. грн., из которых уже 66 млн. арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет.