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Украинский провайдер раздавал интернет террористам "ДНР"
Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киеве канал "легализации" денег террористической организации "ДНР".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что коммерческая структура предоставляет услуги интернета и трансляции пророссийских телеканалов на территории региона и регулярно платит "налоги" в российский бюджет.
Часть своих доходов коммерсанты "выводили" на подконтрольную украинским властям территорию для последующего перевода в иностранную валюту и нелегального вывоза за границу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Для этого дельцы зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов, на которые нелегально переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке", - сообщили правоохранители.
Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в столице и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили почти 5 млн. наличных в гривневом эквиваленте. Еще 1,5 млн – были скрыты на счетах пяти украинских банков.
Проверяется информация об использовании этих средств для финансирования российской агентуры в Украине.
По данным следствия, незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера.
"В 2014 году, после российского псевдореферендума, дельцы "переоформили" предприятие по "законодательству" страны-агрессора и предоставили свои мощности для установления отслеживающего абонентов спецоборудования ФСБ, а также начали транслировать антиукраинский контент", - сообщили в СБУ.
В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали находившегося на территории Прикарпатья технического директора компании.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.
Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и объявлении в розыск еще двух соучредителей коммерческой структуры, которые скрываются в Донецке и в одной из стран Евросоюза.
Кроме того, наложен арест на все недвижимое имущество злоумышленников в разных регионах Украины более чем на 20 млн грн.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.