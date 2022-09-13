В аппарате Кабмина чиновник 15 лет сливал ФСБ тайные документы: как он это делал

В секретариате Кабинета министров 15 лет работал российский шпион, который с 2007 по 2022 год с перерывом в 5 лет передавал ФСБ тайные документы. За эти действия он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда г. Киева, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

Известно, что 30 августа 2019 шпион получил повышение и стал старшим референтом отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра.

Как выяснилось, в 2007 году представитель РФ предложил сотруднику Секретариата Кабинета министров Украины копировать и передавать документы, обозначенные грифом секретно. Сотрудник в течение следующих трех месяцев передавал документы, содержащие сведения о сфере обороны, деятельности СБУ, внешней политике государства и т.п. За эти услуги тогда получил 3 тысячи долларов.

После этого "испытательного срока" он прибыл в Москву на встречу с двумя сотрудниками 5-й службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ. Стороны договорились, что за денежное вознаграждение сотрудник в дальнейшем будет собирать и передавать ФСБ сведения о внешней политике Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

Это он делал следующие три месяца, за что получил 8 тысяч долларов. В 2010 году стороны снова встретились и договорились, что уже осужденный бывший сотрудник Кабмина продолжит предоставлять секретные данные, но уже будет "работать" самостоятельно. Россияне присвоили ему псевдоним "Григорий".

Для дальнейшего исполнения преступной деятельности ему выдали мобильный телефон и фотоаппарат, а также карты памяти для накопления материалов. Затем "Григорий" заполнил карту памяти снимками секретных документов и во время встречи в одном из ресторанов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге передал ее кураторам. За это получил 8 тысяч долларов.

С 2010 по 2015 год осужденный по неизвестным причинам не контактировал с ФСБ. После встречи в Минске в 2015 году стороны продолжили контактировать до 2018 года. Всё время "Григорий" продолжал передавать РФ секретные данные. В этот период он уже получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

В 2018 году куратор злоумышленника изменился, но он продолжал собирать служебную информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, циркулирующую в системе документооборота Кабинета министров Украины, делая фото и пересылая ФСБ. За эту преступную деятельность "Григорий" получал от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

Известно, что в последние годы преступник передал РФ следующие документы:

разведывательный обзор (за период с 15 по 21 ноября 2021 года) "Тенденции развития среды безопасности в мире и вокруг Украины";

разведывательный обзор (за период с 22 по 28 ноября 2021 года) "Тенденции развития среды безопасности в мире и вокруг Украины";

разведывательный обзор (III квартал 2021 года) "Российская Федерация: военно-политические аспекты";

информационная справка "Республика Беларусь: влияние западных санкций на экономику страны".

В апреле 2022 года СБУ разоблачила преступника, уже 8 апреля он признался в содеянном. Противоправные действия "Григория" суд квалифицировал как государственная измена, а именно шпионаж.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли в Днепре на сотрудничестве со спецслужбами РФ. Предательница передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины.

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