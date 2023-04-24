В Черкасской области задержали агентку ФСБ РФ, которая пыталась устроиться в орган местного самоуправления

Служба безопасности в ходе спецоперации в Черкасской области разоблачила еще одну агентку ФСБ, которая передавала врагу данные о военных объектах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона. Для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей.

Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере посредством координат и детального описания объектов.

Кроме того, женщина распространяла в запрещенной соцсети "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

Впоследствии российская агентка получила еще одну задачу от врага – устроиться в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения.

В случае получения должности она должна собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.

Впрочем, реализовать враждебный план так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали.

"По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение", - отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе Сумской области. Местного жителя, начавшего работать на ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, разоблачили в ходе контрдиверсионных мер.