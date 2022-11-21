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В Черновицкой области разоблачили банду по реализации амфетамина
Полицейские Черновицкой области разоблачили преступную группу по реализации амфетамина и прекурсоров к нему, сообщают в МВД.
"Оперативщики управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями областной полиции и работниками СБУ в области установили, что организовал незаконную деятельность неоднократно судимый 28-летний житель Черновцов", – говорится в сообщении.
В "бизнес" организатор привлек трех местных жителей. Они должны были производить, фасовать и сбывать амфетамин и прекурсор фенилнитропропен.
"Реализовывался наркотик только проверенным постоянным клиентам, в частности, из мест ограничения свободы. Это позволяло фигурантам избегать распространения информации об их деятельности", – добавляют в МВД и уточняют, что стоимость изъятых во время санкционированных обысков наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет 800 тыс. руб.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Общая сумма изъятого, среди которого оборудование для фасовки, электронные носители информации и автомобиля, составляет 2,5 млн грн.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украине был ликвидирован международный канал контрабанды кокаина из Южной Америки в саму Украину и страны Евросоюза, действовавший с февраля текущего года.