В Черновицкой области разоблачили банду по реализации амфетамина

Полицейские Черновицкой области разоблачили преступную группу по реализации амфетамина и прекурсоров к нему, сообщают в МВД.

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"Оперативщики управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями областной полиции и работниками СБУ в области установили, что организовал незаконную деятельность неоднократно судимый 28-летний житель Черновцов", – говорится в сообщении.

В "бизнес" организатор привлек трех местных жителей. Они должны были производить, фасовать и сбывать амфетамин и прекурсор фенилнитропропен.

"Реализовывался наркотик только проверенным постоянным клиентам, в частности, из мест ограничения свободы. Это позволяло фигурантам избегать распространения информации об их деятельности", – добавляют в МВД и уточняют, что стоимость изъятых во время санкционированных обысков наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет 800 тыс. руб.

Общая сумма изъятого, среди которого оборудование для фасовки, электронные носители информации и автомобиля, составляет 2,5 млн грн.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украине был ликвидирован международный канал контрабанды кокаина из Южной Америки в саму Украину и страны Евросоюза, действовавший с февраля текущего года.