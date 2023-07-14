В Донецкой области агент РФ превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ

В результате спецоперации в Донецкой области СБУ задержала "расконсервированного" информатора ФСБ, который передавал агрессору информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в зоне особого внимания мужчины были колонны тяжелой и специальной техники. В частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, задействованные в контрнаступлении Сил обороны.

"Для сбора разведданных злоумышленник занимал "позицию" на балконе собственной квартиры. Через окно он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн. Отснятые файлы и текстовое описание с объяснениями он переправлял своему "связному", который находился на временно оккупированной части Донецкой области Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР", - отмечают в СБУ.

Как сообщают правоохранители, развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора "на горячем" во время осуществления им скрытой видеосъемки из окна собственного дома.

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации украинских объектов и коммуникации по ФСБ.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году. В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Телеграмм", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что после нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего информатора в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ.

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований)", - отметили в СБУ.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленник собирал для РФ информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске.