В Донецкой области экс-правоохранитель готовил диверсию на Кураховской ТЭС - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донецкой области вместе со своим сообщником.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что после захвата оккупантами части Донецкой области чиновник одного из правоохранительных органов региона начал работать на врага.

В частности, фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС.

"Он заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном тайнике недалеко от ТЭС, но на территории, подконтрольной Украине. Совершить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через мессенджеры", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР установили факт подготовки диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, проводившего фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донецкой области. Работая на оккупантов, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров людей, имеющих принадлежность к правоохранительным органам Украины или военнослужащим ВСУ и сотрудничающим с государственными органами власти Украины.

Правоохранители разоблачили его намерения по диверсии, установили место нахождения тайника и предотвратили теракт.

Экс-правоохранитель заочно уведомлен о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас правоохранители разыскивают сообщника подозреваемого.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило специальное расследование в отношении девяти бывших правоохранителей из поселка Черниговка Запорожской области, ныне работающих на врага.