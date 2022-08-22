В Донецкой области разоблачили корректировщиков, которые передавали разведданные о позициях "HIMARS"

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Кроме того, они собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры.

Установлено, что по их "наводке" агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово.

По данным следствия, злоумышленники поддерживали связь с боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях востока Украины.

"Информацию они передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. А для коммуникации между собой использовали российскую соцсеть "Вконтакте"", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили компьютерную технику, флеш-накопители и мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

"Сейчас следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отметим, СБУ задержала агента РФ, который в первые дни полномасштабного вторжения российских войск помог оккупантам перебросить из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники.