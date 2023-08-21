В Донецкой области задержали агента ФСБ, который шпионил за украинскими блокпостами

Контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к началу полномасштабного вторжения России мужчина вернулся в Краматорск, а уже весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь окупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, полученные сведения мужчина передавал в ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их "характеристики".

"За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное "вознаграждение". Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" его в Россию", - сообщили правоохранители.

Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских "планов" и задержали вражеского приспешника.

Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и "сменные" SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что мужчина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области. Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.