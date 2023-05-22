В Донецкой области задержали агентку РФ, которая "охотилась" за украинским ПВО в районе Бахмута

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница пыталась установить координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и противовоздушной обороны украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку во время выполнения ею враждебной задачи. У нее обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для передачи агрессору закрытых сведений.

"По данным следствия, вражеским информатором является жительница Алексеева-Дружковки. Она была активной пользовательницей запрещенной соцсети "Одноклассники", в которой распространяла антиукраинские сообщения. Там на нее вышел "связной" российской спецслужбы, который в январе этого года предложил присоединиться к разведывательно -подрывной деятельности против Украины. Для сбора разведданных злоумышленница выходила на местность и скрыто наблюдала за подразделениями украинских войск", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что женщина "в темную" использовала своих соседей и знакомых, у которых расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники Сил обороны.

Полученные сведения посылала оккупантам через мессенджер в виде текстовых сообщений с указанием геолокаций украинских объектов.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для кафиров разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.