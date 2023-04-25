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Преступность
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В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам

В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам
В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на Бахмутском направлении.

Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск.

Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона.

Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов.

Фото 2 — В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам
Фото 3 — В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам
Фото 4 — В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам
Фото 5 — В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

"По его указаниям, коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с детальным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации, через мессенджер в одной из популярных соцсетей", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности в ходе спецоперации в Черкасской области разоблачила еще одну агентку ФСБ, которая передавала врагу данные о военных объектах.

Автор:
Светлана Манько