В Донецкой области задержали корректировщика, который наводил артудары РФ по военным объектам

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на Бахмутском направлении.

Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск.

Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона.

Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

"По его указаниям, коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с детальным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации, через мессенджер в одной из популярных соцсетей", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности в ходе спецоперации в Черкасской области разоблачила еще одну агентку ФСБ, которая передавала врагу данные о военных объектах.