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Преступность
Дата публикации

В Донецкой области задержали российскую агентку, которая скорректировала вражеский ракетный удар по школе

В Донецкой области задержали российскую агентку, которая скорректировала вражеский ракетный удар по школе
По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, завербованная ФСБ после начала полномасштабного вторжения

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу разветвленной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области. Ею оказалась жительница Торецка, завербованная врагом после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница собирала для оккупантов разведданные места базирования и маршруты перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

Кроме того, она передавала агрессору координаты местных школ и детских садов.

"Именно по ее "наводке" рашисты нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в августе прошлого года. В результате российской воздушной атаки было разрушено здание местной школы", - подчеркнули в СБУ.

Там отмечают, что после вражеских обстрелов агент выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе.

"По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, завербованная ФСБ после начала полномасштабного вторжения", - сообщают в СБУ.

Во время выполнения преступных задач злоумышленница передавала врагу локацию украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице "должность" в рядах местной оккупационной администрации.

При обыске по месту жительства злоумышленницы обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности для передачи фотографий украинских объектов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Автор:
Светлана Манько