В Донецкой области задержали российскую агентку, которая скорректировала вражеский ракетный удар по школе

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу разветвленной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области. Ею оказалась жительница Торецка, завербованная врагом после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница собирала для оккупантов разведданные места базирования и маршруты перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

Кроме того, она передавала агрессору координаты местных школ и детских садов.

"Именно по ее "наводке" рашисты нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в августе прошлого года. В результате российской воздушной атаки было разрушено здание местной школы", - подчеркнули в СБУ.

Там отмечают, что после вражеских обстрелов агент выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе.

"По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, завербованная ФСБ после начала полномасштабного вторжения", - сообщают в СБУ.

Во время выполнения преступных задач злоумышленница передавала врагу локацию украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице "должность" в рядах местной оккупационной администрации.

При обыске по месту жительства злоумышленницы обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности для передачи фотографий украинских объектов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.