В генпрокуратуре назвали количество разрушенных россиянами гражданских объектов за год войны в Украине

За почти год полномасштабной войны Россия целенаправленными атаками разрушила или повредила более 81 тыс гражданских объектов: свыше 62 тыс жилых домов, свыше 2,3 тыс – учебных и воспитательных заведений, свыше 450 – медицинских учреждений.

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Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, передает пресс-служба его Офиса.

В результате российской агрессии в Украине зафиксировали повреждение или уничтожение 4040 инфраструктурных сетей — газопроводов водопроводов, электросетей.

С октября 2022 года оккупанты начали целенаправленно уничтожать критическую гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую. Прокуратора задокументировала 255 ударов по 112 объектам. Более 77% этих ударов были нанесены с октября по февраль - 197.

"Мы рассматриваем эти атаки как умышленное создание непригодных для жизни условий. Что соответствует одному из признаков геноцида, указанному в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", — подчеркнул Костин.

Всего с 24 февраля 2022 зарегистрировано более 68 тыс военных преступлений. Такие преступления стали причиной гибели 9655 человек, в том числе 461 ребенка. Ранения получили 12 829 человек, из которых 926 – дети. Заметим, что зарегистрировано более 2600 военных преступлений против детей.

Всего за преступления России во время ведения войны против Украины получили уведомление о подозрении 915 человек. Именно в суд направлены обвинительные акты в отношении 97 человек по факту совершения военных преступлений. По результатам судебного разбирательства осуждены 26 человек, 14 из них – военнопленные, 12 – заочно.

Напомним, недавно Украинский центр здравоохранения провел расследование и выяснил, что в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в Украине зафиксировано и подтверждено 707 атак со стороны российских военных на больницы и другие медучреждения. Это общее число как целенаправленных, так и неизбирательных ударов по системе здравоохранения Украины.