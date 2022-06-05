В Киеве локализовали пожары, вызванные утренними ракетными обстрелами

Сегодня, 5 июня, в Киеве удалось локализовать пожары, спровоцированные утренними обстрелами города, совершенными российскими оккупантами, сообщает пресс-служба Генштаба.

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В воскресенье утром в сторону украинской столицы из акватории Каспийского моря оккупанты запустили пять крылатых ракет Х-22, одну из которых удалось сбить подразделениям ПВО ВС Украины.

"Остальные попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины. По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара противника нет. Возникшие пожары локализованы. Опасности нет", – говорится в сообщении.

Отметим, перед этим глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщал, что враг в очередной раз обстрелял железнодорожную инфраструктуру. Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на Левом берегу Киева. Был ранен железнодорожник, ему была оказана медицинская помощь.

Камишин опроверг заявление Минобороны РФ о якобы базировании на территории Дарницкого вагоноремонтного завода военной техники, предназначавшемся для ВСУ.