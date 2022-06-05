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В Киеве локализовали пожары, вызванные утренними ракетными обстрелами
Сегодня, 5 июня, в Киеве удалось локализовать пожары, спровоцированные утренними обстрелами города, совершенными российскими оккупантами, сообщает пресс-служба Генштаба.
В воскресенье утром в сторону украинской столицы из акватории Каспийского моря оккупанты запустили пять крылатых ракет Х-22, одну из которых удалось сбить подразделениям ПВО ВС Украины.
"Остальные попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины. По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара противника нет. Возникшие пожары локализованы. Опасности нет", – говорится в сообщении.
Отметим, перед этим глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщал, что враг в очередной раз обстрелял железнодорожную инфраструктуру. Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на Левом берегу Киева. Был ранен железнодорожник, ему была оказана медицинская помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Камишин опроверг заявление Минобороны РФ о якобы базировании на территории Дарницкого вагоноремонтного завода военной техники, предназначавшемся для ВСУ.