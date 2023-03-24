В Киеве задержали "благотворителей" похитивших 10 млн пожертвований пострадавшим детям

Киберполиция разоблачила трех организаторов псевдо благотворительных фондов, которые создали call-центр, звонили по телефону предпринимателям и выдавав себя за благотворителей, просили присоединились к сбору средств для пострадавших от войны детей.

Для маскировки они все-таки передавали около 5% полученных денег на благотворительность, а остальные распределяли между собой. Мошенникам удалось присвоить более 10 миллионов гривен, сообщают в полиции.

Сотрудники киберполиции Киева совместно со следственным отделом Дарницкого управления полиции обыскали дома задержанных и помещения call-центра и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, документацию и печати.

Четверо злоумышленников задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области задержали мошенников, которые обманули граждан ЕС. Аферисты создали сall-центры, представлялись банковскими работниками или правоохранителями и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов граждан. После чего выводили деньги на собственные счета.