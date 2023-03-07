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В Киеве задержали бывшего сотрудника СБУ: изменил присяге в 2014 году
Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований задержало в Киеве бывшего сотрудника одного из региональных органов Службы, подозреваемого в дезертирстве.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в течение восьми лет он скрывался от следствия во временно оккупированных районах востока Украины.
В 2014 году должностное лицо не выполнило приказ руководства о прибытии на новое место прохождения военной службы и осталось в захваченной части Луганской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В апреле 2015 года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство) и объявили в розыск.
Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию и поселился в Киеве, где надеялся "потеряться".
Правоохронители установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.
В Сбу добавили, что в настоящее время идет расследование.
Напомним, Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов СБУ.