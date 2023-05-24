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В Киеве задержан один из организаторов провокаций в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блоггера, распространявшего нарративы Кремля и организовывавшего заказные "акции протеста".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Там отмечают, что задержан руководитель пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины" Василий Чепразов.
По данным следствия, он являлся одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Тогда Чепразов подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны. Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков ", – сообщили в СБУ.
Кроме того, после полномасштабного вторжения Чепразов публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ и оправдывал захват украинских территорий.
"Во время обысков по адресу жительства злоумышленника обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора", - подчеркнули в СБУ.
На основании собранных доказательств Чепразову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
"По представлению СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы", - отмечают в СБУ.
Ранее Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного пророссийского блоггера, распространявшего нарративы Кремля. Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы.