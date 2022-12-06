В Киевской области ликвидировали схему продажи фальшивых "спецпропусков", с которыми авто могли ездить в комендантский час

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Фальшивые спецпропуска давали право передвигаться в комендантский час.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе расследования изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.

Стоимость одного "удостоверения" составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось своевременно разоблачить схему и тем самым предотвратить возможное использование подделки российскими диверсионными группами для проезда на автодорогах Украины.

По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовали специализированную компьютерную технику учреждения.

Готовые "документы" выставлялся на продажу через анонимные аккаунты в сетях Даркнет и Телеграмм.

Деньги от "заказчиков" злоумышленник получал на криптокошелек и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Среди установленных клиентов были жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тыс. "липовых" пропусков.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили:

партию фальшивых пропусков и удостоверений;

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, на которые поступала оплата за услуги.

"На основании собранных материалов решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей". Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ заблокировала еще шесть каналов нелегального выезда в ЕС украинских граждан призывного возраста. В результате спецопераций в нескольких регионах Украины задержаны более 10 организаторов нелегальных "трафиков".