В Киевской области задержали агента РФ: "готовил" обстрел ТЭЦ во время отопительного сезона

Контрразведка Службы безопасности провела на Киевщине задержан еще один агент главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известный как ГРУ). Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что, прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

"Но на самом деле он использовал эту "тему" в качестве повода, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, в первую очередь злоумышленника интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве.

"Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" – кадровому сотруднику российского ГРУ. Разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители задержали российского агента по месту жительства в одном из поселков Киевской области.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что мужчина под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности провела в Киевской области спецоперацию, в результате которой задержала еще одного российского агента-корректировщика. Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).