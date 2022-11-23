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Категория
Преступность
Дата публикации

В Кривом Роге разоблачили мошенника, организовавшего фейковый сбор денег для терробороны

В Кривом Роге разоблачили мошенника, организовавшего фейковый сбор денег для терробороны

Служба безопасности ликвидировала мошенническую схему в Днепропетровской области. Под видом сбора благотворительной помощи для ВСУ злоумышленники разворовывали деньги местных жителей.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для маскировки преступных действий мошенники называли организатором "проекта" руководство военно-гражданской администрации Кривого Рога.

Для реализации сделки ее организатор создал фейковый телеграмм-аккаунт главы городской ВГА, с которого "разгонял" сообщения о псевдомероприятии.

Фото 2 — В Кривом Роге разоблачили мошенника, организовавшего фейковый сбор денег для терробороны

Таким образом, злоумышленник пытался от имени чиновника обмануть украинских граждан на сотни тысяч гривен.

"Установлено, что незаконную деятельность организовал уроженец Херсона, который в начале полномасштабного вторжения прибыл в Днепропетровскую область. Там он решил "раскрутить" аферу", - отмечают в СБУ.

Для этого злоумышленник верифицировал фейковый аккаунт руководителя ВГА и наполнил его данными из реального телеграмм-канала чиновника.

В конце сентября мошенник разместил там информацию об открытии банковского счета и сборе средств якобы на нужды подразделений Теробороны.

Ссылку на донат закрепил в "шапке" профиля.

"Впрочем, благодаря быстрой реакции СБУ, он не смог развернуть свою мошенническую схему "на полную". Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон и банковскую карточку с поличным", - сообщили в СБУ.

Там отметили, что злоумышленнику доложено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Автор:
Светлана Манько