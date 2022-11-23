В Кривом Роге разоблачили мошенника, организовавшего фейковый сбор денег для терробороны

Служба безопасности ликвидировала мошенническую схему в Днепропетровской области. Под видом сбора благотворительной помощи для ВСУ злоумышленники разворовывали деньги местных жителей.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для маскировки преступных действий мошенники называли организатором "проекта" руководство военно-гражданской администрации Кривого Рога.

Для реализации сделки ее организатор создал фейковый телеграмм-аккаунт главы городской ВГА, с которого "разгонял" сообщения о псевдомероприятии.

Таким образом, злоумышленник пытался от имени чиновника обмануть украинских граждан на сотни тысяч гривен.

"Установлено, что незаконную деятельность организовал уроженец Херсона, который в начале полномасштабного вторжения прибыл в Днепропетровскую область. Там он решил "раскрутить" аферу", - отмечают в СБУ.

Для этого злоумышленник верифицировал фейковый аккаунт руководителя ВГА и наполнил его данными из реального телеграмм-канала чиновника.

В конце сентября мошенник разместил там информацию об открытии банковского счета и сборе средств якобы на нужды подразделений Теробороны.

Ссылку на донат закрепил в "шапке" профиля.

"Впрочем, благодаря быстрой реакции СБУ, он не смог развернуть свою мошенническую схему "на полную". Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон и банковскую карточку с поличным", - сообщили в СБУ.

Там отметили, что злоумышленнику доложено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.