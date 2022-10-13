В Купянске задержали предательницу, собиравшую для РФ "налоги" с местного населения

В Купянске задержана местная жительница, которая во время оккупации перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА" в должности руководителя среднего звена.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Речь идет о местной жительнице, которая является действующей сотрудницей налоговых органов Украины и еще с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, во время оккупации изменница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА" в должности руководителя среднего звена.

Установлено, что на новой должности злоумышленница принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российско-оккупационных войск.

Также предательница убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу во вновь налоговых органах оккупантов.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой "налоговой", подтверждающие преступное сотрудничество женщины с рашистами и выполнение ею указаний оккупационных войск.

Сотрудники СБУ и ДБР задержали налоговицу в Купянске во время стабилизационных мер на деоккупированной территории.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление ей грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

"Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Напомним, контрразведка СБУ провела спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети РФ. Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач.