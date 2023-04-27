В Лимане разоблачили вражеского информатора: передавал координаты мест дислокации ВСУ (ВИДЕО)

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленника, прежде всего, интересовали места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.

"Информатором оказался безработный житель Лимана, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил РФ. По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов", - отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.