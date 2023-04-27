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Преступность
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В Лимане разоблачили вражеского информатора: передавал координаты мест дислокации ВСУ (ВИДЕО)

В Лимане разоблачили вражеского информатора
В Лимане разоблачили вражеского информатора

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленника, прежде всего, интересовали места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.

Фото 2 — В Лимане разоблачили вражеского информатора: передавал координаты мест дислокации ВСУ (ВИДЕО)

"Информатором оказался безработный житель Лимана, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил РФ. По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов", - отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Автор:
Светлана Манько