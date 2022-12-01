В Лимане задержали коллаборантку, предлагавшую "сухпайки" из РФ в обмен на поддержку оккупационных властей

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время захвата Лимана злоумышленница добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.

Там ее назначили "председателем микрорайона "Северный", где коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и "сдавала" агрессору участников движения сопротивления.

Кроме того, она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум по "присоединению" региона к стране-агрессору.

Для обеспечения поддержки "новых властей" и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" из РФ в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками.

В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала "жалобами" к оккупационным органам и репрессиям.

По данным следствия, приспешницей врага оказалась местная жительница, которая после захвата города "вышла" на захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Чтобы подтвердить свою приверженность, она передала оккупантам "списки" украинских патриотов, которые потенциально могли сопротивляться агрессору.

После освобождения Лимана коллаборантка пыталась скрываться и тем самым избежать правосудия. Однако ей это не удалось.

"Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) ) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области коллаборанта, который во время оккупации Балаклеи занимал должность "помощника начальника управления временной гражданской администрации" города и призвал местный бизнес перечислять "налоги" в бюджет РФ.