В Луганской области задержали коллаборанта, который помогал оккупантам вывозить награбленное имущество украинцев

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в Луганской области. Им оказался бывший работник местного фермерского хозяйства, поддержавший российских захватчиков и добровольно пошедшего на сотрудничество с ними.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник предложил захватчикам использовать его частное здание как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок.

Таким образом, там разместили 14 оккупантов, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов.

Для "расквартирования" других российских военных их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

"Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан. Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам боевиков, которые там проживали. А оттуда привозил рашистам водку и папиросы", - отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.

За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины)", - сообщили правоохранители.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в освобожденном Лимане. Злоумышленником оказался местный житель, после деоккупации города установивший контакт с российскими спецслужбами.