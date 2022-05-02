Во Львовской области задержали мошенника, который продавал волонтерам некачественные бронепластины

Правоохранители задержали жителя Львовской области, который под видом пластин из бронестали продавал волонтерам обычные металлические пластины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, подозреваемый через Instagram сообщил волонтерам, помогающим добровольческим батальонам, что может продать металлические пластины из бронестали. При этом он уверял, что они полностью соответствуют стандартам бронежилетов", — сказано в сообщении.

В дальнейшем, войдя в доверие к волонтерам, подозреваемый под видом таких бронепластин продавал волонтерам пластины из обычного металла, не пригодные для военных целей.

Прокуратура сообщила жителю Львовской области о подозрении в совершении мошенничества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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