В Николаеве задержали информаторку блогера ФСБ под псевдонимом "Лохматый"

Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина передала агрессору фото и видео с мест вражеских прилетов по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза.

"Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ. В дальнейшем вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных", - отметили в СБУ.

Кроме того, полученные от осведомительницы медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для международного рупора Кремля "РИА Новости".

"По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Впоследствии она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Телеграмм-канал", - подчеркнули в СБУ.

В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что женщина под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.