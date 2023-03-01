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В Николаеве задержан агент ФСБ: разведывал места базирования иностранного вооружения
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что под прикрытием тренировок украинских защитников злоумышленник собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона.
В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства.
Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.
"По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины. Для коммуникации с врагом использовал анонимный мессенджер", – подчеркнули в СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили:
- мобильный телефон с поличным с перепиской с агрессором;
- оружие и боеприпасы.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к вражеской разведывательно-подрывной деятельности", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.