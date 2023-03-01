В Николаеве задержан агент ФСБ: разведывал места базирования иностранного вооружения

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что под прикрытием тренировок украинских защитников злоумышленник собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона.

В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.

"По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины. Для коммуникации с врагом использовал анонимный мессенджер", – подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили:

мобильный телефон с поличным с перепиской с агрессором;

оружие и боеприпасы.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к вражеской разведывательно-подрывной деятельности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.