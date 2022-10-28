В Николаеве задержана агентка РФ, которая передавала места дислокации самолетов ВСУ

Служба безопасности разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

Она также передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.

"Установлено, что задержаная жительница областного центра, которую после начала полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы РФ. В поле зрения агрессоров попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывала среди окружающих", - отметили в СБУ.

Сообщается, что для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности.

Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом.

"Сейчас задержанной сообщено о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.