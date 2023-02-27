В Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ: среди задержанных - помощник депутата из Крыма (ФОТО, ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ, действовавшую в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса и корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан организатор агентурной группы. Им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.

"Установлено, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, именно по заданию Шилова после 24 февраля 2022 года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ.

Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещениях подразделений Сил обороны и "отчитывался" о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Для сбора информации выходил на местность, а также создал анонимный телеграмм-чат. К нему привлек своих "единомышленников", которые информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике. Полученные сведения он передавал своему куратору.

Правоохранители провели обыски по месту жительства предателя и обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами общения с агрессором.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань.

Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ, среди которых – "Russia Today" и медиа-группа "Росбизнесконсалтинг". В эфирах этих рупоров Кремля он распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После выезда в Россию он создал пропагандистский телеграмм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент.

Установлено, что блогер был на прямой связи с "одесским" агентом РФ, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и делал из них провокационные публикации.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины.