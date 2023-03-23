В Одессе разоблачили компанию, поставлявшую в РФ сырье для производства лазерных прицелов (ФОТО)

Служба безопасности разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором.

Об этом сообщает СБУ.

По информации СБУ, компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для обработки, которые используются в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, эти газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

Отмечается, что украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до 90%. Например, на территории РФ местные заводы дают лишь 60% очистки.

Поэтому враг пытался сохранить контроль над украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами РФ, формально перепродали его активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.

Конкретно эта компания в дальнейшем закупала продукт у представителей одесского компании и переправляла его в Россию.

Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю украинского предприятия сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Главное управление полиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины прекратило деятельность подпольных цехов по производству и фасовке контрафактных алкогольных напитков с использованием поддельных марок акцизного налога Украины