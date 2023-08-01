В Одессе разоблачили военного чиновника, который требовал "отката" за ремонт казарм для мобилизованных

Военная контрразведка Службы безопасности задержала должностных лиц одесского военного квартирно-эксплуатационного управления, регулярно требовавших "откаты" от подрядчиков, ремонтировавших казармы для мобилизованных в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно сообщению, чиновник требовал 20% от общей суммы договора. Таким образом, злоумышленник должен получить от представителей местной ремонтно-строительной компании более 400 тыс. грн. Для того чтобы забрать средства от подрядчиков, чиновник привлек своего подчиненного, но сотрудники СБУ задержали его "на горячем" во время получения взятки.

Задержанному посреднику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также правоохранители задержали еще одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры, присваивавшего деньги за выполнение ремонтных работ на военных объектах. Служба безопасности провела обыски на рабочих местах подозреваемых, где выявила доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Отметим также, что СБУ разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Фигурант принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.