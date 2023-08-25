В Одессе военный чиновник украл бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ

В Одесской области разоблачен эк-сзаместитель начальника КЭУ и предприниматель, завладевшие более 1,2 млн грн во время строительства спортплощадок для военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители ликвидировали еще одну коррупционную схему хищения оборонного бюджета во время строительства инфраструктурных объектов для ВСУ. В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления.

По данным следствия, чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона.

"Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании. Согласно заключенному договору предприниматель должен обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников. Однако, подрядчики не выполнили свои обязательства. В частности, не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения", - отметили в СБУ.

При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

На основании собранных доказательств главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Кроме того, по таким же статьям Уголовного кодекса Украины квалифицированы преступные действия его сообщника – директора компании-подрядчика.

"Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. В первую очередь проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, который обманул одну из воинских частей и мошенническим способом завладел почти 7 млн. гривен.