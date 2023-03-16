В Одессе задержали вражеского информатора, который корректировал ракетные удары по городу

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного приспешника рашистов в Одесской области. Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вражеский информатор фиксировал "результаты" российских воздушных атак и посылал их врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

"Полученные сведения он передавал отдельным рашистским "военным корреспондентам", которые, в свою очередь, информировали о собранных им сведениях представителей спецслужб государства-агрессора. Для коммуникации использовали анонимный чат в запрещенной соцсети "Вконтакте"", - сообщают в СБУ.

Кроме того, чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по области и фотографировал украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке распространить закрытые сведения.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, поддерживающий вооруженную агрессию России и оправдывающий военные преступления рашистов.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен компьютер с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно) в законы Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", - отмечают в СБУ.

Сообщается, что суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее СБУ разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области. Им оказался контрактник одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона.